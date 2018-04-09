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الإثنين 09/أبريل/2018 - 08:51 م

أبوبكر حنفى.. رجل «المهمة الثقيلة» فى إثيوبيا

السفير أبوبكر حنفى
السفير أبوبكر حنفى
dostor.org/2122907

بظهور إعلامى نادر ولسان دبلوماسى هادئ، يمارس السفير أبوبكر حنفى مهام عمله على رأس البعثة الدبلوماسية المصرية فى أديس أبابا.

ويبدو «حنفى» من أنصار الدبلوماسية الهادئة ذات التأثير فى نفس الوقت، ومنذ ثلاث سنوات يسعى بشدة لتعميق العلاقات بين مصر وإثيوبيا من كل الجوانب، وعدم حصر التاريخ المشترك بين البلدين فى قضية «سد النهضة»، فقط، وذلك فى محاولة لتهدئة الأجواء، بما سينعكس بالطبع على مسار المفاوضات حول السد.

عمل «حنفى» عضوًا بالسفارة المصرية فى أديس أبابا خلال الفترة من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠١، قبل أن يشغل منصب نائب السفير المصرى فى روما لأربع سنوات من ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٧، ثم عُين سفيرًا بالمغرب من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣.
وفى عام ٢٠١٥، قدم «حنفى» أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى أديس أبابا، خلفًا للسفير محمد إدريس الذى أصبح مساعدًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية، ثم مندوبًا لمصر بالأمم المتحدة. وجاء تعيين «حنفى» فى إثيوبيا فى فترة حرجة من العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام، والإثيوبية بشكل خاص.

ومنذ ذلك الوقت، لم يتول «حنفى» السفارة فى أديس أبابا فحسب، بل كان أيضا مندوبًا لمصر فى الاتحاد الإفريقى الذى عادت إليه القاهرة بعد تجميد عضويتها فى أعقاب الإطاحة بحكم الإخوان فى يوليو عام ٢٠١٣.

بسبب كل هذه التحديات، كان على السفير الجديد - وقتها - استكمال مهام سابقه، فى التأكيد على حيوية موقف مصر فى محيطها الجغرافى الإفريقى، واستعادة ريادتها على كل المستويات.

وأتت جهود «حنفى» ثمارها، وكانت النتيجة الإعلان عن تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى فى دورته المقبلة، فضلًا عن رئاستها لمجلس السلم والأمن الإفريقى.

وعلى الصعيد الثنائى بين القاهرة وأديس أبابا، جاء التصريح الأبرز للسفير حنفى، عندما وصف العلاقات بين مصر وإثيوبيا بأنها مثل «زواج أرثوذكسى لا طلاق فيه»، فى إشارة منه إلى ارتباط مصير الدولتين اللتين تشتركان فى شريان واحد للحياة؛ هو نهر النيل.

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