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الإثنين 09/أبريل/2018 - 08:50 م

مؤسس «فيسبوك» يعتذر مجددًا للكونجرس بشأن فضيحة تسريب البيانات

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
محمد عمر
dostor.org/2122903

اعتذر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، للكونجرس الأمريكي، اليوم الاثنين، على فضيحة تسريب بيانات المستخدمين، قائلا: "إن شبكة التواصل الاجتماعي كان يجب أن تفعل المزيد لمنع إساءة استخدام بيانات أعضائها".

وقالت وكالة رويترز، إن نبرة مارك التصالحية، جاءت قبل يومين من جلسات الاستماع المقرر عقدها معه في الكونجرس حيث للإجابة على أسئلة حول بيانات مستخدمي فيسبوك التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من قبل شركة كامبيردج أنالتيكا" للاستشارات السياسية بجانب الدور الذي لعبته الشبكة الاجتماعية في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016.

وأوضح زوكربيرج، في تصريحات نشرتها لجنة الطاقة والتجارة بالكونجرس، اليوم الاثنين خلال عقدها معه اجتماعا قبل الجلسة الرسمية غدا وبعد غد "لم نضع رؤية واسعة بدرجة كافية حول مسئوليتنا وهذا كان خطأ كبيرا، لقد كان خطأي، وأنا آسف لهذا وأنا مسئول عن ما يحدث هنا ".

وأشارت الوكالة إلى أن زوكربيرج أحيط بإجراءات امنية مشددة، وعلى غير عادته كان مرتديا بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء بدلا، خلال اجتماعه مع المشرّعين في مبنى الكابيتول هيل اليوم الاثنين قبل موعد مثوله أمام لجنتين من الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

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