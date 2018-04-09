وصول 22 طرد ذهب خام من منجم السكري إلى مطار القاهرة

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، شحنة ذهب خام قادمة من منجم السكرى بمدينة مرسى علم- مساء اليوم- تمهيدًا لسفرها إلى كندا، لتنقيتها وبيعها في البورصات والأسواق العالمية.



ووصلت الشحنة- التى تزن حوالى 382 كيلو جراما- على متن طائرة شركة طيران "الكان إير" داخل 22 طردا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية أثناء تفريغها حتى وصولها لمخازن "الثمين" بقرية البضائع.



ومن المقرر أن تغادر الشحنة، القاهرة- غدًا- إلى كندا عبر دولة البحرين كـ"ترانزيت"، من خلال شركة طيران الخليج.