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الإثنين 09/أبريل/2018 - 08:50 م

وصول 22 طرد ذهب خام من منجم السكري إلى مطار القاهرة

وصول 22 طرد ذهب خام
محمود السعدى
dostor.org/2122902

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، شحنة ذهب خام قادمة من منجم السكرى بمدينة مرسى علم- مساء اليوم- تمهيدًا لسفرها إلى كندا، لتنقيتها وبيعها في البورصات والأسواق العالمية.

ووصلت الشحنة- التى تزن حوالى 382 كيلو جراما- على متن طائرة شركة طيران "الكان إير" داخل 22 طردا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية أثناء تفريغها حتى وصولها لمخازن "الثمين" بقرية البضائع.

ومن المقرر أن تغادر الشحنة، القاهرة- غدًا- إلى كندا عبر دولة البحرين كـ"ترانزيت"، من خلال شركة طيران الخليج.

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