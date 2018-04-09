«أبوشعر للإنشاد الصوفى» تختتم فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب

نظمت مكتبة الإسكندرية، حفلا لفرقة أبوشعر للإنشاد الدينى، بالمسرح الكبير مساء اليوم الإثنين، فى ختام فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب فى دورته الـ14، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإقليم.

وأنشدت الفرقة مجموعة من الأناشيد الدينية، منها البردة الشريفة، موشح «أحن شوقا، دائم التجلي، قصيدة مولاى، فأحسن أحوالى، يا سعد قوم، طاب لى خلع عذارى، قالى لى المحبوب، طابت الحضرة»، والعديد من الأناشيد الصوفية.