مصادر: إعلان «حزب دعم الدولة» قبل انتخابات المحليات

كشف النائب جمال عقبى، عضو ائتلاف «دعم مصر»، عن أن الائتلاف كلّف نوابه فى المحافظات بالتواصل مع القواعد الشعبية فى الشوارع، وحصر أعداد ونسب الراغبين فى الانضمام للحزب السياسى الجديد، الذى يعتزم الائتلاف تشكيله.



وقال «عقبى»، لـ«الدستور»: «المكتب السياسى للائتلاف سيواصل مناقشة إجراءات التحول إلى حزب سياسى فى اجتماعه المقبل، ويجرى اتصالات مع رؤساء الأحزاب الـ٦، المنضوية تحته»، مضيفًا: «المفاوضات مع الأحزاب الرافضة للانضمام للكيان الحزبى الجديد ما زالت جارية».



وقالت مصادر داخل الائتلاف إن هناك حالة من الارتباك بين نوابه الحزبيين، بعد التحركات الجادة لقياداته إزاء التحول إلى حزب سياسى، الأمر الذى يجعلهم أكثر عُرضة لمخالفة المادة الدستورية الخاصة بتغيير الصفة الحزبية التى تم انتخابهم على أساسها، بما يعرضهم لإسقاط العضوية، ما دفع القيادات لطمأنة هؤلاء الأعضاء.



وكشفت المصادر عن أن قيادات الائتلاف كلّفوا الأمين العام، النائب مجدى مرشد، والأمين العام المساعد، النائب سمير الخولى، بالتفاوض مرة أخرى مع حملات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإقناعهم بالاندماج داخل الحزب الجديد، وذلك بعد إعلان الحملات رفضها، بسبب اعتزامها تشكيل حزب سياسى ينطلق من القواعد الشعبية التى تشكلت خلال فترة الدعاية الانتخابية للرئيس.

من جهته، قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التواصل قائم بين عدة أحزاب سياسية وحملات دعم الرئيس، للاتحاد فى حزب سياسى يكون داعمًا للدولة المصرية.



وأضاف «بكرى»: «الفترة الحالية تشهد جهودًا مكثفة من قبل عدد من السياسيين، لإشهار الحزب الجديد قبل انتخابات المحليات، المقررة فى النصف الأول من العام المقبل، خاصة أن وجود ظهير سياسى للدولة سيثرى الحياة الحزبية المصرية، ويدفع المعارضة هى الأخرى إلى الاندماج فى تكتل واحد يحمل أفكارها».



وأشار إلى أنه من الوارد أن تتكون على الساحة السياسية أحزاب كبيرة تستطيع أن تقدم مرشحين للرئاسة فى ٢٠٢٢، مشيرًا إلى وجود عائق يمنع تحول «دعم مصر» إلى حزب سياسى خلال فترة الانعقاد البرلمانية الحالية، فى ظل أن اللائحة الداخلية تشترط استمرار الصفة المستقلة، أو الحزبية، للعضو خلال مدة البرلمان، وإلا يُعرض نفسه إلى إسقاط العضوية.



وأكدت مصادر فى حزب «الغد»، أن الحزب يتواصل مع عدد من الأحزاب السياسية، لعقد اجتماع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة فكرة الاندماج الحزبى طبقًا لتقارب الأفكار السياسية.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، إنه يجهز لعدة لقاءات مع عدد من الأحزاب السياسية الكبيرة والصغيرة، لمناقشة فكرة الدمج، وتكوين تكتل سياسى جديد، بهدف تحسين الوضع السياسى.