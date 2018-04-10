3 أبراج ترفع شعار «دارى على شمعتك تقيد»

«داري على شمعتك تقيد»، شعار ترفعه بعض الأبراج، لذلك فمن المستحيل أن يعرف أحد بالأحداث السعيدة التي تمر عليها تلك الأبراج، وإن عرف أحد من المحيطين به فسيكون علي سبيل الصدفة البحتة، وتلك الأبراج.



العقرب

على رأس تلك الأبراج التي ترفع شعار «داري على شمعتك تقيد» مولود برج العقرب، ويرجع ذلك لطبيعته الغامضة التي تجعل بينه وبين المحيطين به العديد من الأسوار التي لا يستطيع أحد تخطيها بسهولة.



العذراء

من الأبراج التي ترفع أيضا هذا الشعار مولود برج العذراء، فمولود برج العذراء يميل للخبث قليلا مما يجعله يفضل إخفاء الأمور عن المحيطين به، وأيضا لطبيعته الشكاكة والتي تجعله لا يثق في الآخرين بسهولة.



الأسد

مولود برج الأسد أيضا يرفع الشعار، ويرجع ذلك لخوفه الشديد من الحسد مما يجعله يفضل كتمان مناسباته السعيدة عن المحيطين به.