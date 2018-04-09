المصريون ينطلقون إلى الحدائق والشواطئ احتفالًا بـ«شم النسيم»

نزل ملايين المصريين، اليوم الإثنين، للاحتفال بأعياد شم النسيم، فى الحدائق، والمتنزهات، والنوادى الاجتماعية، وعلى الشواطئ، وكورنيش النيل بالمحافظات المختلفة.



وشهدت مدن «رشيد، وإدكو، والمحمودية، والرحمانية، وشبراخيت»، توافد المواطنين للاحتفال، من خلال الرحلات النيلية بالمراكب، وركوب الخيل بقناطر إدفينا، والتنزه على شاطئ كورنيش رشيد.



كما شهدت الإسماعيلية، إقبالًا كبيرًا على الحدائق، والشواطئ، والأندية الاجتماعية، وشهدت توافدًا من الزوار من خارج المحافظة، وسط وجود مكثف من رجال الشرطة والجيش، فيما بلغت نسبة الإشغال فى الشاليهات، والفنادق، والمنتجعات ١٠٠٪.

وتوافد الآلاف من المواطنين، والشباب بمحافظة القليوبية، وبعض المحافظات المجاورة، على حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية، للاحتفال داخل الحدائق والمساحات الخضراء الشاسعة.

واستمتع قرابة المليون شخص، بزيارة مصيف بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، حيث توافدوا من المحافظة وباقى محافظات الجمهورية، إلى شواطئ المصيف الستة، الممتدة بطول ١٣ كيلومترًا داخل المدينة، وانتعشت الفنادق والشاليهات بنسبة إقبال أكثر من ٧٥٪.

وافترش المواطنون ببنى سويف المساحات الخضراء بحديقة النيل، احتفالًا بأعياد الربيع، وسط وجود أمنى مكثف.

وفى الدقهلية، منعت مديرية الأمن إجازات الأفراد والضباط، وشددت على انتشار شرطة سرية فى الحدائق، والمتنزهات، للتصدى لحالات التحرش فى الاحتفالات، فيما احتفل المئات من سكان واحة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بعيد الربيع، بجوار كنائس منطقة «البجوات» الأثرية.

وشهدت الإسكندرية، توافد الآلاف على الشواطئ، والمتنزهات، وسط تعزيزات أمنية كبيرة من جانب الأجهزة الأمنية، التى كثفت من وجودها لتأمين احتفالات المواطنين.

وتوافد آلاف المواطنين على شواطئ البحر، وشهد كورنيش مناطق محطة الرمل والمنشية بوسط المدينة، إقبالًا كبيرًا خاصة من الشباب، كما شهدت كذلك قلعة قايتباى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إلى جانب زيادة نشاط تأجير المراكب فى البحر.

وشهدت محافظة أسيوط حالتى انتحار لشابين، بسبب مرورهما بحالة نفسية سيئة، واستقبل قسم شرطة ثانٍ أسيوط، بلاغًا بانتحار «زياد. م. ت»، ٢٢ سنة، عامل خدمات بشركة أمن بمستشفى الشرطة، حيث ألقى نفسه من أعلى كوبرى فيصل، على الترعة الإبراهيمية.

واستقبل أيضًا قسم شرطة أول أسيوط، إخطارًا يفيد بانتحار «إسلام. أ. ع»، ٣٥ سنة، بشنق نفسه داخل منزله، بسبب مروره بأزمة نفسية.

وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة شهدت إقبالًا غير مسبوق من المواطنين، بلغ ٩٠ ألف مواطن، حتى نهاية يوم عيد الربيع.

وذكر «رجائى» أنه لم تسجل أى حالة تحرش بالحديقة، مشيرًا إلى أن هناك شرطة نسائية مكثفة، كما توجد فرق كشافة لحماية الأطفال، والبحث عن المفقودين.