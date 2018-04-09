القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
مصر
الإثنين 09/أبريل/2018 - 08:46 م

المصريون ينطلقون إلى الحدائق والشواطئ احتفالًا بـ«شم النسيم»

المصريون ينطلقون
dostor.org/2122895

نزل ملايين المصريين، اليوم الإثنين، للاحتفال بأعياد شم النسيم، فى الحدائق، والمتنزهات، والنوادى الاجتماعية، وعلى الشواطئ، وكورنيش النيل بالمحافظات المختلفة.

وشهدت مدن «رشيد، وإدكو، والمحمودية، والرحمانية، وشبراخيت»، توافد المواطنين للاحتفال، من خلال الرحلات النيلية بالمراكب، وركوب الخيل بقناطر إدفينا، والتنزه على شاطئ كورنيش رشيد.

كما شهدت الإسماعيلية، إقبالًا كبيرًا على الحدائق، والشواطئ، والأندية الاجتماعية، وشهدت توافدًا من الزوار من خارج المحافظة، وسط وجود مكثف من رجال الشرطة والجيش، فيما بلغت نسبة الإشغال فى الشاليهات، والفنادق، والمنتجعات ١٠٠٪.
وتوافد الآلاف من المواطنين، والشباب بمحافظة القليوبية، وبعض المحافظات المجاورة، على حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية، للاحتفال داخل الحدائق والمساحات الخضراء الشاسعة.
واستمتع قرابة المليون شخص، بزيارة مصيف بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، حيث توافدوا من المحافظة وباقى محافظات الجمهورية، إلى شواطئ المصيف الستة، الممتدة بطول ١٣ كيلومترًا داخل المدينة، وانتعشت الفنادق والشاليهات بنسبة إقبال أكثر من ٧٥٪.
وافترش المواطنون ببنى سويف المساحات الخضراء بحديقة النيل، احتفالًا بأعياد الربيع، وسط وجود أمنى مكثف.
وفى الدقهلية، منعت مديرية الأمن إجازات الأفراد والضباط، وشددت على انتشار شرطة سرية فى الحدائق، والمتنزهات، للتصدى لحالات التحرش فى الاحتفالات، فيما احتفل المئات من سكان واحة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بعيد الربيع، بجوار كنائس منطقة «البجوات» الأثرية.
وشهدت الإسكندرية، توافد الآلاف على الشواطئ، والمتنزهات، وسط تعزيزات أمنية كبيرة من جانب الأجهزة الأمنية، التى كثفت من وجودها لتأمين احتفالات المواطنين.
وتوافد آلاف المواطنين على شواطئ البحر، وشهد كورنيش مناطق محطة الرمل والمنشية بوسط المدينة، إقبالًا كبيرًا خاصة من الشباب، كما شهدت كذلك قلعة قايتباى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إلى جانب زيادة نشاط تأجير المراكب فى البحر.
وشهدت محافظة أسيوط حالتى انتحار لشابين، بسبب مرورهما بحالة نفسية سيئة، واستقبل قسم شرطة ثانٍ أسيوط، بلاغًا بانتحار «زياد. م. ت»، ٢٢ سنة، عامل خدمات بشركة أمن بمستشفى الشرطة، حيث ألقى نفسه من أعلى كوبرى فيصل، على الترعة الإبراهيمية.
واستقبل أيضًا قسم شرطة أول أسيوط، إخطارًا يفيد بانتحار «إسلام. أ. ع»، ٣٥ سنة، بشنق نفسه داخل منزله، بسبب مروره بأزمة نفسية.
وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة شهدت إقبالًا غير مسبوق من المواطنين، بلغ ٩٠ ألف مواطن، حتى نهاية يوم عيد الربيع.
وذكر «رجائى» أنه لم تسجل أى حالة تحرش بالحديقة، مشيرًا إلى أن هناك شرطة نسائية مكثفة، كما توجد فرق كشافة لحماية الأطفال، والبحث عن المفقودين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

منذ يوم

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب

منذ يومين

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ 3 أيام

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

منذ 3 أيام

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين

الآن

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولي العهد السعودي يجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي

أحمد السبكي مع الجمهور في طابور «سينما مترو» (صور)

الكشافة تعيد 250 طفلًا تائهًا إلى أسرهم في حديقة الحيوان (فيديو)

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

أول رد من إيران على قصف إسرائيل مطار التيفور السوري

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

ألبومات الصور

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد متنزهات احتفالات شم النسيم

صلاة الجنازة على الإعلامية آمال فهمي

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

أول رد من إيران على قصف إسرائيل مطار التيفور السوري

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

كشكول

جامعة الإسكندرية تنعى عميدة كلية التمريض السابقة

"تعليم القاهرة" تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

بالصور.. علوم الإسكندرية توقع برتوكول تعاون مع شركة "أمرك" للزيوت

عبدالغفار يلتقي مجلس إدارة جمعية "بيت مصر" بالمدينة الدولية الجامعية بباريس

وزير التعليم العالي: منظمة اليونسكو تواجه تحديات جسام

الأمصار

إصابة أكثر من 100 طالب في بنجلاديش

المبعوث الأممي لدى سوريا: يجب التحقيق في هجوم دوما

بالفيديو.. «صلاح» يعود من الإصابة ويشارك في مران ليفربول

جماهير الجزائر تطالب بـ«وحيد خاليلوزيتش» مُدربا

اكتشاف بقايا إنسان في السعودية تعود إلى 85 ألف سنة

منوعات

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

أحمد السبكي مع الجمهور في طابور «سينما مترو» (صور)

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك