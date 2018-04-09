مدير «أطفال بلا مأوى»: تعاملنا مع 7500 من إجمالى 16 ألفًا.. ومخاطبة «المالية» لتمويل البرنامج حتى 2020

قال حسنى يوسف، مدير برنامج «أطفال بلا مأوى»، الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، إن الوزارة تسعى إلى استدامة البرنامج حتى ٢٠٢٠، لذا ستتم مخاطبة وزارة المالية لتمويله.



وكشف «يوسف»، فى حواره مع «الدستور»، عن أنه تم التعامل مع ٧٥٠٠ طفل من إجمالى ١٦ ألف طفل بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية، خلال ٩ أشهر، مضيفًا أن الوزارة تعد برنامجًا جديدًا يسمى «أطفال فى خطر»، للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.

■ كيف بدأ برنامج «أطفال بلا مأوى»؟

- بدأت وزارة التضامن الاجتماعى عام ٢٠١٤، بمسح شامل على مستوى محافظات الجمهورية لمعرفة عدد الأطفال الذين ليس لديهم مأوى، وتبين أن عددهم نحو ١٦ ألفًا و١٩ طفلًا، وذلك بالتنسيق مع «المركز القومى للأمومة والطفولة»، و«المجلس القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية».

ووقعت الوزارة بروتوكولًا مع صندوق «تحيا مصر»، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم تخصيص ١١٤ مليون جنيه، وفى المقابل وفرت الوزارة ٥٠ مليون جنيه.

■ كم يبلغ عدد دور الرعاية التابعة للبرنامج؟

- ٦ دور، تم افتتاح ٤ منها فى القاهرة والإسكندرية والشرقية والمنيا، بتكلفة تقدر بنحو ٤٦ مليون جنيه، ومن المفترض أن يتم افتتاح دار البنين بالعجوزة، ودار التربية بالجيزة خلال شهرى أبريل الجارى ومايو المقبل، أى قبل مرور عام على بدء التنفيذ الفعلى للبرنامج.

■ ما سبب تأخر افتتاح بعض الدور؟

- التأخير يرجع لارتفاع أسعار المواد الخام بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، فمن الطبيعى أن ترتفع تكلفة التطوير، إلا أن الوزارة نجحت فى توفير الميزانية اللازمة وتخطت أزمة فروق الأسعار.

■ كيف يتم التعامل مع الأطفال؟

- يتم التعامل من خلال ١٧ وحدة متنقلة تم تصنيعها بواسطة الهيئة العربية للتصنيع، ويعمل بهذه الوحدات ٨٥ شخصًا، بعد أن تقدم أكثر من ٣٥٠٠ شخص، تم اختيارهم على درجة عالية من الكفاءة، وتتكون الوحدات المتنقلة من ٥١ إخصائيًا، و١٧ مسعفًا، و١٧ سائقًا.

■ ما الذى حققه البرنامج حتى الآن؟

- نجح البرنامج خلال ٩ أشهر- وهى المدة الفعلية للبرنامج على أرض الواقع- فى التعامل مع ٧٥٠٠ طفل وطفلة، من إجمالى ١٦ ألف طفل، وفقًا لدراسة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أى أن الوزارة نجحت فى التعامل مع أكثر من ٥٠٪ من الأطفال الذين لا يملكون مأوى.

كما نجح البرنامج فى إعادة دمج ٥٨٠ حالة، ما بين أسرهم والمؤسسات، ويعمل البرنامج فى المحافظات التى تضم ٨٠٪ من هؤلاء الأطفال، وهى «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والمنيا، والسويس، وبنى سويف، وأسيوط، والشرقية، والمنوفية»، وذلك كمرحلة أولى.

■ هل هناك خطة لاستكمال البرنامج؟

- الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حريصة على استدامة البرنامج إلى عام ٢٠٢٠، حتى يتم القضاء نهائيًا على ظاهرة أطفال الشوارع.

■ كيف سيتم توفير الميزانية فى حالة امتداد البرنامج لـ٢٠٢٠؟

- نُعد دراسة لمخاطبة وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم فى حالة استكمال البرنامج حتى ٢٠٢٠، إضافة إلى دعم الوزارة وصندوق «تحيا مصر».

■ هل هناك خطة أخرى للتعامل مع الأطفال؟

- نفكر فى تدشين برنامج يُسمى «أطفال فى خطر»، يتم تخصيصه للأطفال الذين يعملون فى الشوارع على الرغم من وجودهم فى أسرة ومنزل يأويهم.

■ هل هناك إقبال على الخط الساخن؟

- يعمل الخط الساخن لفريق التدخل السريع «١٦٤٣٩» على مدار ٢٤ ساعة، للإبلاغ عن أى طفل بالشارع أو انتهاكات للأطفال أو المسنين، وتشرف عليه الوزيرة بصفة مستمرة، وهناك إقبال وتفاعل كبير من المواطنين مع الخط.

■ ما الصعوبات التى يواجهها البرنامج؟

- محاولة بعض الأطفال، حتى وإن كانت قليلة، الهروب بسبب اعتيادهم على التواجد فى الشارع، إلا أن الفريق يقنعهم بالبقاء فى الدار لتوفير حياة كريمة لهم.

■ هل البرنامج تطرق إلى أطفال بلا مأوى من ذوى الاحتياجات الخاصة؟

- يتم التعامل مع جميع الأطفال، حتى لو كانوا من ذوى الاحتياجات الخاصة، فهناك مكان مخصص لهؤلاء الأطفال داخل المؤسسات، ولكن ذلك يتم بشكل مؤقت إلى أن يتم نقلهم لمكان مخصص لحالاتهم المرضية.