ضبط عاطل بتهمة ممارسة البلطجة على أهالي المرج

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط عاطل هارب من أحكام ومطلوب ضبطه فى عدة أحكام قضائية بالمرج.



وردت معلومات للمقدم محمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بممارسة "محمد. م. ت"، عاطل، وشهرته المجنون مقيم بالمطرية، مطلوب في 7 قضايا، منها البلطجة على الأهالي.



وتمكن الرائدان أحمد المغازى وعمر المغربل، معاونا مباحث القسم والأمناء إيهاب عبدالمنعم ورمضان عبدالرحمن وإبراهيم جاد وإبراهيم رجب ومحمد صلاح، من ضبطه، وبمواجهته أمام العميد محمود هندى، رئيس مباحث قطاع شرق، أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.