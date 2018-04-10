قصة غضب شيوخ الأزهر من الدكتور فاروق الباز

حالة من الغضب انتابت بعض شيوخ الأزهر الشريف، إثر تصريحات الدكتور فاروق الباز، الذي أكد فيها أن الحجاب لا يعرفه الإسلام الصحيح؛ داعيًا للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو الأمر الذى لقي هجومًا واعتراضًا من مشايخ الأزهر والذين وصفو الأمر بالمخالف لشرع الله.



«تصريحات الدكتور فاروق الباز عن الحجاب»

وأثارت التصريحات التي أطلقها الدكتور فاروق الباز عن الحجاب العديد من الانتقادات، حيث صرح بأن الحجاب ليس من أساسيات الإسلام، ولا يمس للإسلام بصلة، وبعد ذلك تمت مهاجمته من العديد من شيوخ الأزهر وطالبوه بالتوبة والرجوع إلى الحق، حيث كان الشيخ أحمد كريمة، في طليعة المشايخ التي طالبت "الباز" بالابتعاد عن الإسلام والاهتمام بالاكتشافات العلمية.



«تصريحات الباز عن مساوة المرأة بالرجل في الميراث»

أثارت تصريحات العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، عن مساوة المرأة بالرجل في الميراث العديد من الانتقادات داخل الأوساط الدينية في مصر، بينما رحبت بتلك الفكرة الكثير من المنظمات التي تدعم حقوق المرأة، وطالبوا بدعم الرجل حتى يتحقق هذا المطلب، أسوة بدولة تونس.



ودعا علماء ومشايخ من الأزهر الشريف العالم المصري فاروق الباز إلى التوبة عقب تصريحاته حول أن الحجاب لا يعرفه الإسلام الصحيح، ودعوته للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.



وانتقد الدكتور فاروق الباز، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، الاتهامات التي وجهت إليه من هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، حول مساواة المرأة بالرجل في الميراث، وتصريحاته عن الحجاب في الإسلام.



وأكد الدكتور فاروق الباز، في تصريحات له عقب الهجوم عليه، أنه في السابق كان الرجل يقوم بإعالة المرأة، أما الآن فالمرأة شريكة للرجل في كل شئ، لافتًا إلى أن مساواة المرأة بالرجل في الميراث لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.