طريقة تحضير «أرانب البانية»

أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته، لهذا تعمل المرأة على اتقان فنون الطبخ للفوز بـ«قلب حبيبها»، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم هو "أرانب بانية".



ويتكون أرانب البانية، من أرنب وزيت للقلي و2 بيضة وكوب بقسماط وماء مغلي ومعلقة ملح ومعلقة فلفل.



ولتحضير أرانب البانية في البداية نظّفي الأرنب جيدًا وقطّعيه، ثم اسلقيه في الماء المغلي حتى ينضج تمامًا وتبّليه بالملح والفلفل.



بعد ذلك اغمسي كل قطعة من الأرانب المسلوقة في البيض ثم البقسماط.



في النهاية اقليها في الزيت حتى تحمر ثم قدميها في طبق التقديم.