القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:25 ص

أسعار الخضار اليوم.. والطماطم بـ3 جنيهات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
دعاء أبو العزم
dostor.org/2122867

تنشر «الدستور» أهم الأسعار الاسترشادية للخضروات بسوق العبور، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أسعار الطماطم 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس 3.5 جنيه، والبصل 4 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والفاصوليا 6 جنيهات، والبسلة 5 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 8 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والثوم 20 جنيها، والفلفل 6 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.

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