قبل الصيف.. روشتة لمرضى السكرى والقلب للحماية من مشاكله

مع اقتراب فصل الصيف، حذرت منظمة الصحة العالمية من الأضرار التي تصيب الإنسان عند تعرضه لأشعة الشمس الحارقة والموجة الحارة، وتأثرها علي أصحاب الأمراض المزمنة.



ويسبب ارتفاع درجات الحرارة لمرضى السكر والضغط والقلب الكثير من المشاكل الصحية، وأيضًا علي الأمراض الجلدية التي تسببها آشعة الشمس فوق البنفسجية، مثل سرطان الخلايا الجلدية وسرطان الخلايا القاعدية الذي يصيب كبار السن، وتجعد البشرة والحروق الشمسية، إضافةً لأمراض حساسية العيون.



وينصح أطباء القلب، وفقًا لموقع «هيليث» الطبي، المرضى بتناول بعض الأطعمة ذات الأملاح الذائدة، لتعويض الفاقد من الأملاح الغذائية التي يؤدي نقصها إلي تشنجات وتقلصات في العضلات وبالأخص عضلات القلب، ولكن بطريقة طبية للحفاظ على كمية السوائل والأملاح في الجسم نتيجة المفقود عن طريق العرق.



وأشار أطباء القلب إلى أن مريض القلب يعاني أيضا من ارتفاع ضغط الدم وعندما يتعرض إلي الحرارة العالية يبذل مجهودا أكثر وهذا يمثل حملا ثقيلاَ علي القلب والأوعية، ويؤدي إلي توسيع الشرايين وزيادة سرعة الدورة الدموية وضربات القلب.



ونصح أطباء السكر والضغط مرضاهم بشرب كمية كافية من المياه حتى لا يتعرض المرضي للجفاف، بالإضافة إلى تناول سوائل قليلة السكر وعصائر طبيعية، حيث تكون استجابة الجسم للأنسولين استجابة أكبر.



كما نصح الأطباء، بتجنب التعرض الطويل للشمس، فعلى الرغم من الفوائد الكثيرة لأشعة الشمس إلا أنه بالنسبة لمريض السكري فإنه يفضل تجنبها قدر الإمكان والحرص على اللجوء لأماكن مبردة وجيدة التهوية.