القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:19 ص

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

أحمد السعدني ومي
أحمد السعدني ومي عز الدين
محمد قدري
dostor.org/2122830

أثارت كلمات أحمد صلاح السعدني ومي عز الدين المتبادلة إثارة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب عبارات الغزل وربط الجمهور ذلك ببداية علاقة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، لافتين إلى أنها بداية علاقة لحين الانتظار للإعلان الرسمي.

ونفى أحد المقربين من الفنان أحمد صلاح السعدني، هذا الأمر، مؤكدًا أنه خلال العام الماضي وما قبله كانت هناك موجه من الشائعات حول "السعدني"، منها مع ريهام حجاج أو مي عز الدين، لافتًا إلى أن "أحمد" و"مي"، تربطهما علاقة صداقة منذ سنوات طويلة وليس العلاقة وليدة الأعوام الماضية.

وأوضح أن علاقة أحمد السعدني بأطفاله وزوجته من أقوى العلاقات التي يبعدها دائمًا عن الظهور وهناك ارتباط قوي بهم ولا صحة لما يثار حول هذا الأمر.

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