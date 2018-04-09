«أوبر» تستحوذ على شركة للدراجات التشاركية

أعلنت أوبر توصلها لإتفاق لشراء شركة "جامب بايكس" الأمريكية، في مسعى لتنويع خيارات النقل أمام المستخدمين.



وقال "دارا خسروشاهي" المدير التنفيذي للشركة في بيان، الإثنين، إنه تم التوصل لاتفاق للاستحواذ على خدمة مشاركة الدراجات عبر تطبيق "أوبر"، وتم اختبارها بالفعل في سان فرانسيسكو.



وجامب بايكس شركة أمريكية في صناعة الدراجات التشاركية تأسست عام 2008 وقد أطلقت خدمة لمشاركة الدراجات في 40 مدينة حول العالم.



وتكلف دراجات جامب في العاصمة الأمريكية واشنطن 2 دولار في أول نصف ساعة، بالإضافة إلى 7 سنتات لكل دقيقة.



وأضافت الشركة: "نحن ملتزمون بالجمع بين وسائل النقل المتعددة داخل التطبيق، بحيث يمكن اختيار الطريقة الأسرع أو الأسهل للوصول إلى المكان الذي تتجه إليه".



وانتشرت صناعة الدراجات التشاركية في الصين وأوروبا منذ سنوات، حيث يتم استئجار الدراجة عبر منصة إلكترونية، وهي تعمل بالطاقة الكهربية.