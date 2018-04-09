القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
حوادث
الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:25 م

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين في «فض رابعة»

غدًا.. استكمال محاكمة
عادل عبد العال
dostor.org/2122823

تستمع محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المقرر انقعادها- غدًا- بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مرافعة الدفاع، في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و738 متهمًا آخرين، في قضية «فض اعتصام رابعة».

وأسندت النيابة إلى المتهمين، عدة اتهامات، من بينها "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا»، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ 3 أيام

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ 6 أيام

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ 6 أيام

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ اسبوع

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ اسبوع

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

الآن

ماذا يفعل رجال الحكومة في شم النسيم؟

الفيديو الأول من كواليس «الوصية» بطولة أكرم حسني

مصري يُدير مستشفى بواشنطن: علاقة المسلمين بالأمريكان قوية

بالصور.. اختفاء نجوم الإعلام في وداع آمال فهمي «ملكة الفوازير»

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

أول رد من إيران على قصف إسرائيل مطار التيفور السوري

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

ألبومات الصور

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد متنزهات احتفالات شم النسيم

صلاة الجنازة على الإعلامية آمال فهمي

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

أول رد من إيران على قصف إسرائيل مطار التيفور السوري

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

كشكول

عبدالغفار يلتقي مجلس إدارة جمعية "بيت مصر" بالمدينة الدولية الجامعية بباريس

وزير التعليم العالي: منظمة اليونسكو تواجه تحديات جسام

وكيل تعليم "الوادى الجديد" يوقع برتوكول تعاون بين مدرسة زراعية ومصنع بلح

دراسة: تعرض الأطفال لأفلام الكرتون تصيبهم بالإنعزالية والإكتئاب

محمد سعد: على الإعلام الاهتمام بالأخلاقيات بسبب معارك البرامج

الأمصار

سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يناقش أزمة الكوريتين

التحقيق مع شرطية فرنسية بعد مقتل ضابطين

وزير بريطانيا لشؤون إفريقيا: نلتزم ببرنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين

إياد علاوي: إيران تدعم كيانات قائمة على أساس طائفي

دبلوماسي سابق يتوقع عقوبات وضربة عسكرية أمريكية ضد سوريا

منوعات

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

أحمد السبكي مع الجمهور في طابور «سينما مترو» (صور)

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك