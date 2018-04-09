غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين في «فض رابعة»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المقرر انقعادها- غدًا- بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مرافعة الدفاع، في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و738 متهمًا آخرين، في قضية «فض اعتصام رابعة».



وأسندت النيابة إلى المتهمين، عدة اتهامات، من بينها "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا»، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".