غدًا.. نظر دعوى صرف الأرباح للعاملين في «كوكاكولا»

تنظر الدائرة الثانية استئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية- غدا الثلاثاء- دعوى عمال شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية التي يطالبون فيها بـ"صرف الأرباح".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار دكتور يحيى البنا، وعضوية المستشارين د.عمرو شكري ومحمد جمال الدين، وسكرتارية علاء إبراهيم.



وكان عمال "كوكاكولا" للمشروبات- فرع مصر، أقاموا الدعوى رقم 628 لسنة 2 قضائية، طالبوا فيها بإلزام الشركة بصرف أرباحهم عن سنوات العمل.



وأشاروا إلى أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من الأرباح؛ على الرغم من تحقيق الشركة لأرباح سنوية طائلة.