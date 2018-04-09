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الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:23 م

لجنة من «الري» تتفقد موقع هبوط جسر «أصفون»

لجنة من «الري» تتفقد
وائل القمحاوى
dostor.org/2122821

تفقدت لجنة من الإدارة المركزية لري غرب قنا، موقع هبوط الجسر الأيسر لترعة «أصفون»، بزمام هندسة أرمنت قرية المريس بمحافظة الأقصر، أسفل الطريق الزراعي الغربي التابع لهيئة الطرق.

وأشارت اللجنة برئاسة مدير الإدارة المركزية للري إلى أن موقع الهبوط في طريق مصر أسوان الزراعي الغربي بجوار فم مغذي ترعة ج الرياينة الآخذة من ترعة أصفون بر أيسر، إذ تبين أن الطريق تمت تعليته 3 مرات طبقة أسفلت فوق تربة الأساس وتم الوصول إلى جسم المغذي وتبين أنه سليم ولا يوجد رشح حوله.

وكشفت المعاينة أن من المرجح فى سبب الهبوط هو عدم دك طبقة التأسيس الأخيرة والتي تقترب بـ50 سم في المنطقة بجوار فم المغذي من ناحية الطبان عند تعرضها لأحمال كبيرة، فيما تم التنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الطرق لتوريد تربة زلطية متدرجة لردم الجزء الذي تم حفره والعناية بتشغيله قبل وضع طبقة الأسفلت حتى لا يحدث هبوط مرة أخرى في وجود مدير هندسة أرمنت.

لجنة من «الري» تتفقد موقع هبوط جسر «أصفون»
لجنة من «الري» تتفقد موقع هبوط جسر «أصفون»
لجنة من «الري» تتفقد موقع هبوط جسر «أصفون»
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