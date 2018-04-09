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الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:17 م

العملات الإلكترونية تواصل خسائرها.. و«البيتكوين» دون 7 آلاف دولار

البيتكوين
البيتكوين
dostor.org/2122811

هبطت العملات الإلكترونية خلال تعاملات، اليوم الإثنين، لتواصل خسائرها خلال الفترة الأخيرة، في ظل الانتقادات الحادة من قبل حكومات العالم.

وأعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة عبر خطة العمل السنوية والصادرة اليوم، أنها ستعمل مع بنك إنجلترا ووزارة الخزانة من أجل تحديد سياسة التعامل مع العملات الإلكترونية في وقت لاحق من العام الجاري.

كانت الهند قررت حظر استخدام العملات الإلكترونية من قبل الشركات المالية في نهاية الأسبوع الماضي، كما حذر بنك اليابان من تلك العملات الرقمية.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 4.3% لتسجل 6756.1 دولار، فيما انخفضت "الإيثريوم" بنسبة 1.4% إلى 394.6 دولار.

كما شهدت عملة "الربيل" انخفاضًا عند 0.4849 دولار بنسبة تراجع قدره 2.5%، فيما هبطت عملة "البيتكوين كاش" بنحو 2.8% لتسجل 638.1 دولار.وكذلك هبطت "الليتكوين" بنسبة 2.6% لتصل إلى 114.7 دولار.

وخلال نفس الفترة، هبطت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية إلى مستوى 257 مليار دولار بعدما سجلت أمس 267 مليار دولار.

وأفادت تقارير صحفية بأن الملياردير "جورج سورس" يستعد لاقتحام عالم تداول العملات الافتراضية على الرغم من وصفه إياها بـ"الفقاعة" وأنه لا يمكنه الاستثمار فيها.

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