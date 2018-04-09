«دعم مصر» يناقش التحول إلى حزب سياسي

كشف النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، أن المكتب السياسي للائتلاف سيناقش- في اجتماعه المقبل- التحول إلى "حزب سياسي"، وذلك بعد إجراء عدة اتصالات مع رؤساء الأحزاب الـ6 المنضوية داخله خلال الفترة الماضية.

وأضاف "عقبي"- لـ«الدستور»- أن الائتلاف كلف نواب المحافظات المشرفين على مقرات تنمية المجتمع التي تم افتتاحها مؤخرًا، بالتواصل مع القواعد الشعبية في الشوارع؛ وحصر استمارات المواطنين المنضمين له خلال الفترة الماضية؛ لمعرفة الكتلة الشعبية التي تدعم الحزب السياسي الجديد.

وأوضح أن فكرة التحول لحزب سياسى، مطروحة منذ افتتاح مقرات الائتلاف بالمحافظات، لافتًا إلى أن المفاوضات مع رؤساء الأحزاب الرافضين ما زالت مستمرة من أجل الإندماج تحت لواء حزب يمثل ظهيرًا سياسيًا للدولة.

وحسب مصادر داخل الائتلاف، فهناك حالة من الارتباك واللغط بين نوابه الحزبيين؛ خاصة بعد التحركات الجادة لقياداته، إزاء الحديث عن التحول إلى حزب سياسى؛ الأمر الذي يجعلهم أكثر عُرضة لمخالفة المادة الدستورية الخاصة بتغيير الصفة الحزبية التي تم انتخابهم علي أساسها، مؤكدة أن الائتلاف بدأ في التفاوض مع هؤلاء النواب؛ لطمأنتهم بخصوص هذا الشأن.

وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن قيادات الائتلاف كلفت النائبين "مجدي مرشد" الأمين العام للائتلاف، و"سمير الخولي" الأمين العام المساعد؛ للتفاوض مرة أخري مع قيادات حملات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للاندماج داخل الحزب الجديد، بعد أن وجدت الباب موصدًا في بداية التفاوض معهم؛ لرغبتهم في تشكيل حزب سياسى ينطلق من القواعد الشعبية التي تشكلت خلال فترة الدعاية الانتخابية للرئيس.