القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
مصر
الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:12 م

الكشافة تعيد 250 طفلًا تائهًا إلى أسرهم في حديقة الحيوان (فيديو)

الكشافة تعيد 250
عبد الله هشام – آية سالم
dostor.org/2122806

تاه نحو 250 طفلًا، اليوم الإثنين، خلال الاحتفال بشم النسيم في حديقة الحيوان في الجيزة، قبل أن تعيدهم فرق الكشافة إلى أسرهم.

وقال سامي يعقوب قائد بحري في الكشافة المصرية، إن الكشافة البحرية كثفت جهودها للبحث عن الأطفال المفقودين داخل الحديقة تحت عنوان، ونجحت في إعادة 250 طفلًا وسيدة مسنة لذويهم حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وبدأت الكشافة فى عملها التطوعي هذا منذ ما يقرب من 7 سنوات، حسبما ذكر يعقوب، والذي أوضح أنهم من الصباح الباكر وهم يتأهبون للاحتفالات، من خلال الاستعانة بمكبرات الصوت.

الكشافة تعيد 250 طفلًا تائهًا إلى أسرهم في حديقة الحيوان (فيديو)
الكشافة تعيد 250 طفلًا تائهًا إلى أسرهم في حديقة الحيوان (فيديو)
الكشافة تعيد 250 طفلًا تائهًا إلى أسرهم في حديقة الحيوان (فيديو)
الكشافة تعيد 250 طفلًا تائهًا إلى أسرهم في حديقة الحيوان (فيديو)
الكشافة تعيد 250 طفلًا تائهًا إلى أسرهم في حديقة الحيوان (فيديو)
الكشافة تعيد 250 طفلًا تائهًا إلى أسرهم في حديقة الحيوان (فيديو)
الكشافة تعيد 250 طفلًا تائهًا إلى أسرهم في حديقة الحيوان (فيديو)
موضوعات متعلقة

بالصور.. توافد أهالى بنى سويف على الحدائق للاحتفال بشم النسيم

حديقة الحيوان تستقبل 85 ألف زائر في «شم النسيم» حتى الآن

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

منذ يوم

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب

منذ يومين

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ 3 أيام

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

منذ 3 أيام

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين

الآن

ماذا يفعل رجال الحكومة في شم النسيم؟

الفيديو الأول من كواليس «الوصية» بطولة أكرم حسني

مصري يُدير مستشفى بواشنطن: علاقة المسلمين بالأمريكان قوية

بالصور.. اختفاء نجوم الإعلام في وداع آمال فهمي «ملكة الفوازير»

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

أول رد من إيران على قصف إسرائيل مطار التيفور السوري

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

ألبومات الصور

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد متنزهات احتفالات شم النسيم

صلاة الجنازة على الإعلامية آمال فهمي

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

أول رد من إيران على قصف إسرائيل مطار التيفور السوري

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

كشكول

عبدالغفار يلتقي مجلس إدارة جمعية "بيت مصر" بالمدينة الدولية الجامعية بباريس

وزير التعليم العالي: منظمة اليونسكو تواجه تحديات جسام

وكيل تعليم "الوادى الجديد" يوقع برتوكول تعاون بين مدرسة زراعية ومصنع بلح

دراسة: تعرض الأطفال لأفلام الكرتون تصيبهم بالإنعزالية والإكتئاب

محمد سعد: على الإعلام الاهتمام بالأخلاقيات بسبب معارك البرامج

الأمصار

سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يناقش أزمة الكوريتين

التحقيق مع شرطية فرنسية بعد مقتل ضابطين

وزير بريطانيا لشؤون إفريقيا: نلتزم ببرنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين

إياد علاوي: إيران تدعم كيانات قائمة على أساس طائفي

دبلوماسي سابق يتوقع عقوبات وضربة عسكرية أمريكية ضد سوريا

منوعات

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

أحمد السبكي مع الجمهور في طابور «سينما مترو» (صور)

ads
ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك