الكشافة تعيد 250 طفلًا تائهًا إلى أسرهم في حديقة الحيوان (فيديو)

تاه نحو 250 طفلًا، اليوم الإثنين، خلال الاحتفال بشم النسيم في حديقة الحيوان في الجيزة، قبل أن تعيدهم فرق الكشافة إلى أسرهم.



وقال سامي يعقوب قائد بحري في الكشافة المصرية، إن الكشافة البحرية كثفت جهودها للبحث عن الأطفال المفقودين داخل الحديقة تحت عنوان، ونجحت في إعادة 250 طفلًا وسيدة مسنة لذويهم حتى الساعة الواحدة ظهرًا.



وبدأت الكشافة فى عملها التطوعي هذا منذ ما يقرب من 7 سنوات، حسبما ذكر يعقوب، والذي أوضح أنهم من الصباح الباكر وهم يتأهبون للاحتفالات، من خلال الاستعانة بمكبرات الصوت.

