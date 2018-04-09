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الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:04 م

بالصور.. حفل فرقة «الفن الصادق» بساقية الصاوي

بالصور.. حفل فرقة
أمير محمد خالد
dostor.org/2122798

قدمت فرقة «الفن الصادق» للموسيقى العربية، بقيادة الفنان إسماعيل صادق، حفلًا موسيقيًّا على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى، وسط حشد غفير من الجمهور العاشق لأغانى الزمن الجميل.

وعلى مدار ساعة ونصف أمتع فيها الفنان إسماعيل صادق جمهوره ومحبيه بأغانى زمن الفن الجميل لكبار المغنيين أمثال كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وملك العود فريد الأطرش منها: "حلاوة شمسنا، دعوتى فى الفجر، يا ملتقى الصحبة، قلبى عشقها، وحشتنى، كلام الناس، كوكب تانى، عظيمة يا مصر، جانا الهوى، أمانة عليك، وحياتك يا حبيبى، مبيسألش، ع اللى جرى، ع الدوار".

يذكر أن إسماعيل صادق مؤسس فرقة الفن الصادق تخرج فى معهد الموسيقى العربية سنة 1989 ويغنى لكبار المطربين مثل عبدالحليم وأم كلثوم وعبدالوهاب ومحمد قنديل وعبدالمطلب وغيرهم، وغنى فى جميع الدول العربية والأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حصلت الفرقة على الجائزة الأولى بالعراق والكويت.

بالصور.. حفل فرقة «الفن الصادق» بساقية الصاوي
بالصور.. حفل فرقة «الفن الصادق» بساقية الصاوي
بالصور.. حفل فرقة «الفن الصادق» بساقية الصاوي
بالصور.. حفل فرقة «الفن الصادق» بساقية الصاوي
بالصور.. حفل فرقة «الفن الصادق» بساقية الصاوي
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