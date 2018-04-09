خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

يعد الموز من الفاكهة المفيدة لجسم الإنسان، ويساعد في تحسين صحة الجلد وتحسين كفاءة الجهاز الهضمي، وتقوية المعدة.



ويلجأ الكثير في تناول الموز صباحا قبل النزول من المنزل، نظرا لضيق الوقت لتناول وجبة غذائية كاملة، الأمر الذي حذر منه خبراء التغذية، وفقا لصحيفة "أوجسبورجر" الألمانية.



وحذرت الدكتورة داري جيوفر، خبيرة التغذية الأمريكية، من تناول فاكهة الموز في الصباح، قبل تناول أي شيء، بسبب احتواء الموز على نسبة كبيرة من السكر، ما يتسبب في مشاكل صحية خطرة.



وقالت جيوفر، إن تناول الموز، على معدة خالية، يتسبب في شعور الإنسان بالجوع بشكل سريع، إضافة إلى الشعور بالتعب المستمر طوال اليوم.



ونصحت جيوفر، بعدم الاستغناء عن الموز، لكن يجب تناوله بعد وجبة الغذاء، للتمتع بفوائده العديدة؛ حيث يحتوي على فيتامين "ب 6".