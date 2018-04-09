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الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:34 م

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

غياب الفنانين ووداعًا
إسلام أبو المجد
dostor.org/2122795

تركت الإعلامية الراحلة آمال فهمي (1926- 2018) بصمة كبيرة في مجال الإذاعة والإعلام، إذ حصلت على ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، وعُينت بالإذاعة عام 1951، وهي أول من أدخلت الفوازير إلى الإذاعة العربية، وقدمت برنامجها الأشهر «على الناصية».

وشعيت جنازة الإعلامية الكبيرة، اليوم الإثنين، بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم، بحضور أسرة الراحلة وعدد من أصدقائها.

ترصد «الدستور» أبرز مشاهد الجنازة:

غياب الفنانين
على الرغم من مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية، إلا أن الجنازة شهدت اليوم غياب نجوم الفن الذين شاركتهم في أعمالها السينمائية.

غياب الإعلاميين والإذاعيين
اقتصر الحضور على عدد من أقارب الإعلامية الراحلة، وعدد من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، في ظل غياب للكثير من نجوم المجتمع والإعلاميين البارزين.

بكاء
انهار عدد من أقارب الراحلة آمال فهمي، بالبكاء أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

فوازير رمضان
رفع أحد المشاركين في تشييع الجثمان، لافتة مكتوب عليها « فوازيز رمضان مع السلامة»
وتقرر إقامة عزاء آمال فهمي، الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي
غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي
غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي
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