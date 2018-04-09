محبات أبوعميرة تتحدث عن المناهج التعليمية في «نجوم على لايف»

يستضيف برنامج نجوم على لايف 11 مساء على شاشة نايل لايف، الدكتورة محبات أبوعميرة، أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس وعميد كلية البنات الأسبق في حوار على مدار الساعة يدور حول مشوارها العلمي وتدرجها في المناصب وأهم التكريمات والجوائز التي حصلت عليها، البرنامج إعداد ولاء شعراوي، تقديم رانيا السيد، إخراج شريف عبدالهادي.

يذكر أن الدكتورة محبات أبوعميرة كان التفوق حليفها منذ الصغر حتى إنها حصلت على شهادتها بالتفوق مع مرتبة الشرف.

حصلت على جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية لعام 2015، وهي صاحبة مشوار كبير من النجاحات في العلوم التربوية، والاجتماع.. وتطوير المنظومة التعليمية والتصدي لمشاكل التعليم.