مؤسس فيسبوك يمثل أمام الكونجرس لبحث فضيحة التسريب

وصل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، مساء الإثنين، إلى مقر الكونجرس الأمريكي، لعقد اجتماعات مع بعض المشرعين الأمريكيين قبل عقده رسميًا جلسات استماع أمام الكونجرس غدًا وبعد غد، بشأن فضيحة تسريب بيانات ما يقرب من 87 مليون مستخدم، وذلك حسب ما بثته NBC الأمريكية.



وقالت مصادر مقربة من الكونجرس، في وقت سابق اليوم، إنه من المتوقع أن يضم الاجتماع اليوم بعض المُشرّعين من اللجان والمقرر أن يدلى زوكربيرج بشهادته أمامها، حيث سيمثل غدًا أمام مجلس الشيوخ، وأمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأربعاء المقبل.



وأقرّ موقع فيسبوك رسميًا بتسريب البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم للموقع لشركة استشارات سياسية "كامبريدج أنالتيكا".