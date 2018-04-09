«ماي»: روسيا تعيق التحقيق حول الهجوم الكيماوي فى سوريا

اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، روسيا بأنها تعيق التحقيق حول السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية من خلال استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وقالت ماي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الدانماركي، لارس لوكه راسموسن، في كوبنهاجن، اليوم، إن الحادثة في دوما تأتي ضمن صورة أوسع مثيرة للقلق، فيها العديد من أمثلة العداء والإساءة إلى الأعراف الدولية للتصدي لانتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضافت: أن الفيتو الروسي المتكرر خلال السنوات الأخيرة سمح بانتهاك هذه القواعد والقضاء على الآليات التي تتيح لنا إجراء التحقيقات ومحاسبة من يقفون وراء الهجمات الكيميائية في سوريا.