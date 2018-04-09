«حظر الأسلحة الكيميائية» تحقق في هجوم دوما

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إنها فتحت تحقيقا بشأن الهجوم الذي يشتبه بأنه غاز سام في سوريا وفقا لما أفادت به شبكة "ايه بى سى" نيوز الأمريكية.



وأعرب المدير العام للمنظمة أحمد أوزومكو، عن قلقه الشديد ردا على الهجوم بالأسلحة الكيماوية المزعومة خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلدة دوما بالقرب من العاصمة دمشق.



وقال بيان صادر عن الوكالة: إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تراقب عن كثب الحادث، وأجرت تحليلًا أوليًا لتقارير الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فور صدورها.