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الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:36 م

الفيديو الأول من كواليس «الوصية» بطولة أكرم حسني

أكرم حسني
أكرم حسني
محمد قدري
dostor.org/2122771

أفرجت شركة «K-Media» عن الفيديو الأول من كواليس مسلسلها الجديد «الوصية»، من بطولة أكرم حسني، وأحمد أمين، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وشهد الفيديو تصوير مجموعة من المشاهد داخل إحدى القاعات بأحد الفنادق وديكور المصنع والمكتب وسط أجواء من المرح بين طاقم العمل.

وكانت أسرة العمل عادت إلى مصر بعد عدة أيام من التصوير بباريس؛ ليستكملوا التصوير مباشرة بمدينة الإنتاج الإعلامي في محاولة لإنهاء المسلسل قبل ضغط حلول رمضان.

«الوصية» سيناريو وحوار أيمن وتار، ومصطفى حلمى، ويخرجه خالد الحلفاوي، ويلعب بطولته أكرم حسني، وأحمد أمين، وريم مصطفى، وتدور أحداث الوصية فى حلقات منفصلة متصلة حول العديد من القصص الكوميدية المبتكرة، ومن المقرر الاستعانة بعدد من النجوم كضيوف شرف فى بعض الحلقات.

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