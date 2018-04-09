​ عيد يليق بأجدادك

قد تقرأ هذا المقال مساء الإثنين، أو صباح الثلاثاء، أي مساء يوم العيد، أو صباح اليوم التالي، عيد «شم النسيم»، الذي نصحك أجدادك بأن تقضي فيه يومًا سعيدًا، وبأن تضع أكاليل اللوتس والزهور على صدرك، بينما زوجتك الرقيقة، في قلبك، جالسة إلى جوارك. أجدادك نصحوك، أيضًا، بأن تستمع إلى الأغاني وبأن يكون الرقص أمامك، وبأن تطرح همومك خلفك، وبألا تتذكر غير ما يسعدك ويُفرحك، إلى أن يحلّ يوم توقّفك في الأرض التي تحب الصمت، أي إلى أن تموت.

غيرك، لم ينصحه آباؤه أو أجداده إلا بأن يتصدرّوا في «الهايفة»، وشغلوا أنفسهم وحاولوا أن يشغلوك بكلام مكرر عن الحرام والحلال، وآخرون بالأعراض الجانبية لأكل الفسيخ أو السمك الممّلح، الذي كان أجدادك بارعين في صناعته، وكان أطباؤهم، كما ذكرت بردية «إيبرس» الطبية، ينصحون به لعلاج عدد من الأمراض أو للوقاية منها، كـ«حُمَّى الربيع» وضربات الشمس. هذا، غير ارتباط الفسيخ، أو السمك عمومًا، الذي تنقله مياه النيل من الجنة، بدلالات دينية، انتقلت من المصريين القدماء إلى ديانات أخرى. بالضبط، كما يرمز «البيض» إلى خلق الحياة وإلى التجدد وبداية خلق جديد، مثله كـ«الملانة» أو الحمص الأخضر الذي تمتلئ ثمرته وتنضج، كما الحياة بقدوم فصل الربيع.

كلام مثل هذا وأكثر، يتجدد كل عام، وقد يكون تكراره مهًما حتى يتعلم الشطار أو يتوقف الأشرار أو حتى إفاقة من أعجبتهم أدوارهم في «أفلام الكفار». لكن حتى تكتمل الصورة، نرى ضرورة الإشارة إلى أن الشهر عند أجدادك، عند المصريين القدماء، كان ثلاثين يومًا، مقسمة إلى ثلاثة أسابيع، عشرة أيام للأسبوع الواحد، للعمل فيها ثمانية أيام وللراحة يومان. وكانت هناك إجازات استثنائية بمناسبة الأعياد.

لو أردت معرفة عدد أيام الأعياد والإجازات، ارجع إلى هامش الصفحة ٥٣٩ في كتاب «طيبة أو نشأة إمبراطورية» لكلير لا لويت، Claire La louette، الذي ترجمه ماهر جويجاتي، وصدر سنة ٢٠٠٥ عن المجلس الأعلى الثقافة. وهو المجلد الثاني، في ثلاثة مجلدات، قدّمت فيها أستاذة الأدب المصري القديم بجامعة «باريس- سوربون»، نظرة شاملة للحضارة الفرعونية، واستعرضت عناصرها الأساسية: دين، مجتمع، فنون، آداب، واقتصاد.

غير المجلد الأول، «الفراعنة في مملكة مصر.. زمن الملوك الآلهة»، تناولت «لا لويت» صعود إمبراطورية الرعامسة مترامية الأطراف، التي امتدت من قلب إفريقيا وحتى نهر الفرات، في المجلد الثالث وعنوانه «الفراعنة: إمبراطورية الرعامسة» وأهداه المترجم (ماهر جويجاتي) إلى «الأسطول المصري الذي خاض أولى معاركه المظفرة في عهد رعمسيس الثالث». وفيه ستعرف الكثير عن زمن الملوك الأبطال، زمن ملحمة الملوك الفاتحين العظيمة. وصاغت الأيديولوجية الدينية أساطيرها الأكثر عمقًا، ووصلت الثقافة الأدبية والفنية إلى أوج ازدهارها. والإشارة هنا مهمة إلى أن «سلام الرعامسة» الذي استمر أكثر من خمسين سنة، أتاح للملوك تشييد المعابد وتجهيزها، بينما كان الاحتفال بأعياد الآلهة يجري وسط مظاهر البذخ والأبهة، وابتهاج وأفراح شعب لم تعد أحزان الحروب تعكر صفو حياته.

الشهر عند أجدادك، كما أشرنا، كان ثلاثين يومًا، مقسمة إلى ثلاثة أسابيع، عشرة أيام للأسبوع الواحد، للعمل فيها ثمانية أيام وللراحة يومان. وكان هناك مشرف على العمل يراقب، بكل دقة، التقيد بأيام العمل وعدد ساعاتها. وكاتب مكلف بتسجيل العطلات، وتم العثور على ورقة بردي مؤرخة بسنة ٤٠ من حكم رعمسيس الثاني دوّن عليها أحد الكتبة غياب عدد من العمال وأسبابه، نفهم منه أن الإجازات المرضية كانت نادرة بينما كان يحدث الغياب بسبب أحداث مرتبطة بالحياة اليومية أو شديدة الخصوصية. وإذا رأى العمال أن ظروف العمل مكروهة أو غير مناسبة، كانوا في استطاعتهم أن يضربوا عن العمل.

هل رجعت إلى هامش الصفحة ٥٣٩ في كتاب «طيبة أو نشأة إمبراطورية»؟!.

قد يمنعك الكسل، وقد لا تكون لديك نسخة من الكتاب. لكنك لو فعلت ستعرف أن الإجازات في مصر القديمة، بمناسبة الأعياد، كانت تصل إلى أكثر من ١٠٥ أيام في السنة أي بنسبة ٢٩٪ من الأيام. ومع ذلك يظهر بين الحين والآخر من يتحدثون عن سوء معاملة العامل في مصر القديمة!.

الأكثر من ذلك، هو أن هناك نصًا يعود إلى العام الثامن من عهد رعمسيس الثاني، منحوتًا على لوح حجري تم العثور عليه في منشية الصدر، تكفي قراءة بعض عباراته لتعرف كيف كان الملك يخاطب الطبقة الكادحة: أيها العاملون المختارون البواسل.. أنتم يا أيها المحاربون الأشاوس الذين لا يعرفون الكلل.. أنتم يا مَن يقال لهم «اعملوا وفقًا للخطط».. لقد أصغيت إلى أحاديث بعضكم للبعض الآخر. لن أدخر وسعًا لأغدق مِنَني عليكم وتكون أفعالي مطابقة لأقوالي.. أنا رعمسيس محبوب آمون.. أنا الذي يساعد الأجيال الشابة لكي تنمو وتترعرع.. وسوف تغمركم الأطعمة.. سوف أوفر لكم كل ما تحتاجون إليه بشتى الوسائل. هكذا، ستعملون من أجلي بقلب مُحب، فأنا حامي مِهنكم القوي، والمدافع عنها. وبين أيديكم ستكون الأطعمة أثقل من الأعمال التي تقومون بها. هكذا تتمكنون من العيش والنمو.

أوجز فأقول إن عيد «شم النسيم» فرصة جيدة، لتعرف كيف كانت عاش جدّك، المصري القديم وكيف كانت حياته: يعمل بجد واجتهاد، وفي الإجازة، والأعياد، يلهو ويلعب ويستمع إلى الأغاني ويستمتع بالرقص، ويطرح همومه خلفهم، ولا يتذكر سوى الفرح.. والأهم هو أن زوجته الرقيقة (الرقيقة) كانت في قلبه وتجلس إلى جواره، "وكل سنة وأنت طيب!".



