«نقل الصناعات»: مهتمون بالقوانين الخاصة بصناعة السيارات

قال سمير علام، نائب رئيس شعبة النقل باتحاد الصناعات، إن الاتحاد يقوم بدوره في صناعة السيارات، وعلى مستوى الخصوص فشعبة وسائل النقل التابعة للاتحاد مهتمة بمعظم القوانين الخاصة بتلك الصناعة ومناقشتها أولا بأول وإبداء التعليقات عليها، وآخرها إستراتيجة صناعة السيارات.



وأضاف علام، لـ"الدستور" أن مصر لديها قوانين للاستيراد تنص على أن أي جهة بحاجة إلى استيراد أي منتج هل له مثيل محلي أم لا ويمتنع استيراد أي منتج له مثيل محلي، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

