سقوط «برشلونة» بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها بالظاهر

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الظاهر، القبض على عاطل وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.



البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة الظاهر، تفيد بقيام "علاء. م. 33 عاما. عاطل وشهرته "برشلونة" بالاتجار في الأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبحوزته 433 قرصا من عقار الترامادول المخدر، ومبلغ مالي 1640 جنيها، وبمواجهته بالمضبوطات، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، والمبلغ المضبوط حصيلة البيع.



تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

