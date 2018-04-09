القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
حوادث
الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:37 م

سقوط «برشلونة» بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها بالظاهر

سقوط «برشلونة» بحوزته
مصطفى حربى - هدير مصطفى
dostor.org/2122721

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الظاهر، القبض على عاطل وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة الظاهر، تفيد بقيام "علاء. م. 33 عاما. عاطل وشهرته "برشلونة" بالاتجار في الأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبحوزته 433 قرصا من عقار الترامادول المخدر، ومبلغ مالي 1640 جنيها، وبمواجهته بالمضبوطات، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، والمبلغ المضبوط حصيلة البيع.

تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

موضوعات متعلقة

5 سنوات لعاطل لإدانته بالاتجار في المخدرات بعين شمس

سقوط عاطل بحوزته مخدرات في منشأة ناصر

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ 3 أيام

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ 6 أيام

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ 6 أيام

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ اسبوع

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ اسبوع

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

الآن

رسالة مهمة من «فيسبوك» لملياري مستخدم

احتفالات مسمومة.. ضحايا وجبة الفسيخ في شم النسيم (تفاعلي)

إصابة 43 شخصًا في حادث مروري بنيويورك

«أرامكو» السعودية توقع 8 اتفاقيات مع شركات فرنسية بـ10 مليارات دولار

الأكثر قراءة

أول رد من إيران على قصف إسرائيل مطار التيفور السوري

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

ألبومات الصور

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد متنزهات احتفالات شم النسيم

صلاة الجنازة على الإعلامية آمال فهمي

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

أول رد من إيران على قصف إسرائيل مطار التيفور السوري

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» في الإسكندرية

تدخل «ترامب».. تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة قبل 5 مايو

عاجل.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

كشكول

دراسة: تعرض الأطفال لأفلام الكرتون تصيبهم بالإنعزالية والإكتئاب

محمد سعد: على الإعلام الاهتمام بالأخلاقيات بسبب معارك البرامج

رئيس جامعة أسيوط: افتتاح المرحلة الأولى لأكبر مركز البحثى بمصر نهاية العام الدراسي

عبدالحكم : إجراءات جديدة للتعامل مع لجان الشغب بالثانوية العامة

عبدالحكم : صندوق "بوكليت" إضافي بكل لجنة للتفادي الأزمات

الأمصار

تونس: سفينة بنما المحتجزة غادرت منذ الجمعة

ميركل ترسل برقية تهنئة إلى رئيس وزراء المجر

مقتل 39 حوثيا وأسر ثلاثة في هجوم للجيش اليمني بتعز

أسماعيل هنية: يقول أن المفاوضات مع أسرائيل إصبحت عبثية

ترامب: سنتخذ قرارا مهما بشأن سوريا خلال 48 ساعة

منوعات

موائد الفسيخ تتحول إلى خيام «بيانولا» في حديقة الحيوان.. صور

«ناسا» تستعد لتصنيع طائرة جديدة أسرع من الصوت

احذر المناديل المبللة للأطفال الرضع

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك