القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

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03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
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07:10 م

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الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
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الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:31 م

«فيس Block».. زلزال تسريبات «فيس بوك» يصل مصر (تفاعلي)

«فيس Block».. زلزال
عبير جمال
dostor.org/2122715

سقطة تلو الأخرى يتورط فيها موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك،فمنذ فضيحة استغلال شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية لبيانات شخصية لـ80 مليون مستخدم من شبكة فيسبوك لأغراض سياسية وتحديدا فى الإنتخابات الأمريكية لصالح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وحملة استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 2016.، وكذلك فضيحة التلاعب في توجهات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتى هاجمه بسببها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتوقع له نهاية درامية ، تتوالى السقطات والأخطاء لتهدد عرش الفيس بوك الذى حقق شهرة عالمية فى وقت قصير للغاية وسيطرعلى فضاء السوشال ميديا، حيث أن لديه 2,13 مليار مستخدم نشط شهريا، و1,5 مليار مستخدم على واتساب، و800 مليون على إنستجرام لقراءة القصة كاملة بتقنية الـCROSS MEDIA من خلال الرابط التالى

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