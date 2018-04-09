أول رد من إيران على قصف إسرائيل مطار التيفور السوري

أدانت إيران، بشدة، الهجوم الصاروخي على مطار «التيفور» السوري، اليوم، مؤكدة أنه يهدف للتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم، إن الغارات التي أعلنت روسيا وسوريا أنها نفذت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتعقّد من ظروف الأزمة والمعاداة في المنطقة.



وأكد قاسمي أن الاعتداء يهدف إلى تغطية المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، محذرا من أنه يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر، حسب قناة «روسيا اليوم».



وقالت مصادر إيرانية، في وقت سابق، إن أربعة مقاتلين إيرانيين على الأقل قتلوا جراء القصف الذي تعرض له مطار التيفور «T4»، في ريف حمص الشرقي، فيما أكد نشطاء سوريون وقوع 14 قتيلا بين الجيش السوري وحلفائه.