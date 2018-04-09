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الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:29 م

موائد الفسيخ تتحول إلى خيام «بيانولا» في حديقة الحيوان.. صور

موائد الفسيخ تتحول
عبد الله هشام – آية سالم
dostor.org/2122711

توافد عشرات الآلاف من المواطنين- مع ساعات الصباح الأولى- على حديقة الحيوان بالجيزة، من كل حدب وصوب، حيث افترشت الأسر ساحاتها، وتجمعوا في حلقات متباينة حول موائد الأسماك المملحة، إلا أن شمس الربيع ألهبت رءوس المحتفلين، ما جعلهم يتفادون آشعتها بطريقتهم الخاصة.

«المصري ملوش كتالوج».. مقولة شعبية جسَّدت تعامل المصريين المحتفلين بشم النسيم في حديقة الحيوان مع الزحام الشديد وحرارة الشمس، فعلى الرغم من وطأة الزحام؛ إلا أن عددا من الأسر قررت العزلة؛ طالبة الحصول على خصوصية أثناء الأكل والاسترخاء والهروب من أشعة الشمس الحارقة ونظرات الآخرين، بالاستعانة بملاءة سرير بوضعها فوق رءوسهم وربطها بالأشجار وأسوار الحديقة- فيما كان أشبه بمن كانوا يشاهدون "البيانولا" قديمًا- فيما لم يجد آخرون سوى وضع الورق فوق رءوسهم.

موائد الفسيخ تتحول إلى خيام «بيانولا» في حديقة الحيوان.. صور
موائد الفسيخ تتحول إلى خيام «بيانولا» في حديقة الحيوان.. صور
موائد الفسيخ تتحول إلى خيام «بيانولا» في حديقة الحيوان.. صور
موائد الفسيخ تتحول إلى خيام «بيانولا» في حديقة الحيوان.. صور
موائد الفسيخ تتحول إلى خيام «بيانولا» في حديقة الحيوان.. صور
موائد الفسيخ تتحول إلى خيام «بيانولا» في حديقة الحيوان.. صور
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