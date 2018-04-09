غدًا.. بدء نظر طعن المتهمين في «خلية الوراق الإرهابية»

تنظر محكمة النقض، في جلستها المقررة - غدًا الثلاثاء- نظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم بـ"الإعدام والمؤبد" في قضية «خلية الوراق الإرهابية».



وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت -في فبراير الماضي- بالإعدام شنقًا على "متهمين اثنين"، وبالسجن المؤبد على 2 آخرين، و5 سنوات على 4 متهمين وبراءة آخر، لاتهامهم بقتل شخصين بينهم أمين الشرطة عمرو عزت.



ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات "حيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أُسِّسَت على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة والقضاء".