غرق أسرة أثناء الاستحمام بنهر النيل احتفالًا بشم النسيم في قنا

لقيت أسرة بالكامل مصرعها، اليوم الإثنين، غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل، احتفالًا بعيد شم النسيم، في مركز قوص جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد غرق محمد عبدالموجود عبدالكريم، 40 عامًا، وزوجته فايزة صبحي ربيع، 35 عامًا، ونجلهما هشام 16 عامًا، أثناء الاستحمام في نهر النيل بمنطقة الحمر والجعافرة بمركز قوص جنوبي المحافظة.



فيما تحاول قوات الإنقاذ النهري بقنا، انتشال جثث الضحايا بعد الغرق في نهر النيل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

