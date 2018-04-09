«لوفتهانزا» تلغي نصف رحلاتها بسبب إضراب لزيادة الأجور

قالت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، إن حوالي 90 ألف راكب سيتأثرون سلبا بالإضراب الذي أجبرهم على إلغاء نصف رحلاتهم تقريبا.



وأضافت الشركة الألمانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أنها اضطرت إلى إلغاء أكثر من 800 رحلة من بين 1600 رحلة طيران بسبب إضراب الموظفين في "فرانكفورت" و"ميونيخ" و"كولونيا" و"بريمن".



ويضغط الاتحاد التجاري في ألمانيا "فيردي" من أجل زيادة 6% في الرواتب لصالح أعضائه والتي تشمل موظفين داخل المطار وخدمات دعم المطار وجزء من موظفي الإطفاء، إضافة إلى عمال الحكومات الفيدرالية والمحلية الآخرين كجامعي القمامة وموظفي النقل العام.



وأضافت "لوفتهانزا": أن 58 رحلة طويلة سوف تتأثر بالإضراب بالإضافة لجدول رحلات الطيران البديلة المتاح عبر موقعها الإلكتروني.



واعتبرت "لوفتهانزا" الإضراب المنتشر على نطاق واسع طوال اليوم بمثابة أمر غير مناسب وغير مسئول في هذا الوقت.