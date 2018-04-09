الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:04 م
«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم
تصوير : محمد أسد
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شيعت، منذ قليل، جنازة الإعلامية الراحلة آمال فهمي، من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة بحضور العشرات من الأسرة والأصدقاء والأقارب. وعقب صلاة الجنازة انتقل جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة ...
تفقد اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفرالشيخ، يرافقه اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، رئيس مدينة دسوق، حدائق مدينة دسوق، ومنها حديقة الأسرة والطفولة وحديقة أم القرى وحدائق الميدان ...