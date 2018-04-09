«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

شيعت، منذ قليل، جنازة الإعلامية الراحلة آمال فهمي، من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة بحضور العشرات من الأسرة والأصدقاء والأقارب. وعقب صلاة الجنازة انتقل جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة ...