رسالة مهمة من «فيسبوك» لملياري مستخدم

يبلغ موقع فيسبوك، اليوم، 87 مليون مستخدم تضرروا من فضيحة كامبريدج أناليتيكا، عن طريق رسالة ستصلهم على قسم "آخر الأخبار" بحساباتهم على المنصة.



وبدءا من اليوم، سيتلقى 2.2 مليار مستخدم لفيسبوك إشعارا مهما على حساباتهم في قسم آخر الأخبار بعنوان حماية بياناتك، مصحوبا برابط، يتيح للمستخدمين مشاهدة التطبيقات التي يستعملونها ومعرفة نوع المعلومات والبيانات التي تمت مشاركتها تلك التطبيقات، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية اليوم.

وسيكون للمستخدمين كامل الحرية في إغلاق التطبيقات بأنفسهم، أو حظر الوصول إليها نهائيا، أما بالنسبة للمستخدمين المتضررين من فضيحة كامبريدج أناليتيكا المتجاوز عددهم 87 مليونا، فهؤلاء سيحصلون على رسالة أكثر تفصيلًا عما حدث وكيف تسربت بياناتهم الشخصية والتدابير الواجب اتخاذها.



وقالت فيسبوك إن معظم المستخدمين المتضررين يتواجدون في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يفوق عددهم 70 مليون مستخدم، وأكثر من مليون مستخدم متضرر موزعين ما بين الفلبين وإندونيسيا وبريطانيا، والباقي بين المكسيك وكندا والهند والبرازيل وفيتنام وأستراليا.