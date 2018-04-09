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الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:59 م

خطة محمد الشرنوبي غنائيًّا وفنيًّا حتى رمضان المقبل

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
نرمين مقبل
dostor.org/2122696

حالة من الانتعاشة الفنية يعيشها الفنان الشاب محمد الشرنوبي، على مستوى الغناء والتمثيل، خاصة أنه يواصل تصوير مشاهده الخاصة في أكثر من عمل درامى مقرر عرضها خلال السباق الرمضانى المقبل.

كما يستعد الفنان لإحياء أكثر من حفل خلال الأيام القليلة القادمة، وينتظر أيضًا عرض أحدث أعماله السينمائية "تراب الماس" للمخرج مروان حامد، حيث يشارك خلاله "الشرنوبي" كـ"ضيف شرف".

ويكشف "الدستور"، خلال السطور التالية، تفاصيل حفله المقبل، وأدواره في المسلسلات..

- يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك مساء الجمعة الموافق 4 مايو المقبل، على مسرح «الماركي» في كايرو فيستيفال سيتي، بمشاركة النجمة اللبنانية تانيا صالح، وقد طرحت الشركة المنظمة للحفل، التذاكر، التي تنقسم إلى 4 فئات، "الأولى" بمبلغ 450 جنيها، والثانية بـ300، والثالثة بـ200، والأخيرة بـ150.

- يشارك "الشرنوبي" في دراما رمضان المقبل بأكثر من مسلسل، الأول «أبوعمر المصري» الذى يقوم ببطولته النجم أحمد عز، وهو مأخوذ عن رواية عز الدين شكري، سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويجسد، خلال أحداث المسلسل، شخصية "عيسى" ابن الفنانة عارفة عبدالرسول، وابن خالة الفنان أحمد عز، الذي يجسد شخصية "أبوعمر"، وتتوفى والدته منذ أن كان عمره 4 سنوات فيتربى مع الشرنوبي، وأثناء ارتدائه ملابس "أبوعمر" خلال الأحداث؛ يتم قتله غدرًا من قبل أعداء عز.

- أما المسلسل الثانى «بنى يوسف» فهو من بطولة يسرا، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبوبكر، وإخراج محمد علي.

وعلى الرغم من أن "الشرنوبي" اتفق مع المنتج جمال العدل على غناء تتر المسلسل؛ إلا أنه يظهر خلال أولى الحلقات كـ"ضيف شرف"، لكن تبنى عليه أحداث المسلسل كاملة، خاصة أنه يجسد دور شخصية ابن "يسرا" الذى يتوفى خلال حادث سيارة، إثر اصطدام سيارته بشاحنة نقل كبيرة، ومن هنا تتعرض "يسرا" لضغوط نفسية بعد فقدانه، إلى أن تتورط فى جريمة قتل ويتم القبض عليها، مع العلم أنها تجسد دور مستشارة قانونية.

يذكر أن محمد الشرنوبي يعرض له حاليا مسلسل «كأنه امبارح» على شبكة قنوات "OSN" المشفرة، تأليف ورشة سرد، رؤية درامية وسيناريو نجلاء الحديني، تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، وإخراج أكرم فريد، وضمن الأحداث يعيش الفنانان أحمد وفيق ورانيا يوسف ظروفا عصيبة بعد فقدان ابنهما الذي يجسد دوره الشرنوبي.

كما تألق فى غناء "بحلم بمكان" أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، كما غنى "ديو" مع المطربة أصالة بعنوان "مين فينا؟"، من ألحانه وكلمات خميس عزالعرب، ضمن ألبومها الأخير "مهتمة بالتفاصيل"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

خطة محمد الشرنوبي غنائيًّا وفنيًّا حتى رمضان المقبل
خطة محمد الشرنوبي غنائيًّا وفنيًّا حتى رمضان المقبل
خطة محمد الشرنوبي غنائيًّا وفنيًّا حتى رمضان المقبل
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