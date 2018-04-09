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الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:58 م

«المحامين» تعلن عن أتعاب المهنة بوزارة العدل خلال 2017

سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
dostor.org/2122695

أعلنت نقابة المحامين عن ميزانية أتعاب المحاماة في إحصائية لإدارة التحصيل، خلال عام 2017، وثلاثة أشهر الأولى لعام 2018.

وبلغ إجمالي المبالغ الواردة من المحاكم عن عام 2017، 56980298.58، أما في عام 2018 فبلغت فى الأشهر الأول من العام 81540.55، وفي فبراير 6536620.46 وعن مارس من ذات العام 1150782.44، والذي وصل في إجماله 7768943.45.

ووصلت أتعاب المحاماة خلال 2016 إلى 60849579.92، وذلك طبقًا للبيان الصادر من الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل.

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