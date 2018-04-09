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الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:56 م

احتفالات مسمومة.. ضحايا وجبة الفسيخ في شم النسيم (تفاعلي)

احتفالات مسمومة..
نجلاء فتحي
dostor.org/2122694

جاء شم النسيم، واشتري المصريون الفسيخ والأسماك المملحة بأنواعها، ومع الشراء انتشر الغش في هذه الأسماك من أجل تحقيق ربح حتى على حساب صحة المستهلكين، فهناك العديد من الضبطيات من قبل مباحث التموين والصحة لهذه المصانع والمحال التي تبيع المنتجات المسممة. ترصد "الدستور" في هذا التقرير تصريح خاص من أخصائي تغذية وتوضيحا مفصلا عن تناول الفسيخ وأضراره وطرق تحضيره، كما تستعرض جهود الداخلية في الحملات الأستباقية لضبط الفسيخ الفاسد. لقراءة الموضوع كاملا عبر cross media ???????? ??????

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