نائب أسيوط: إشادة «بلومبرج» بالاقتصاد المصري أمر عظيم

قال البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن أسيوط، إن إشادة قناة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية بالاقتصاد المصرى أمر عظيم ويدعو للفخر، ويؤكد أهمية وإيجابية خطة الإصلاح الاقتصادى، مشددًا على أننا سنجني ثمار الإصلاح خلال الفترة المقبلة.



وأضاف النائب، فى بيان صادر عنه، الإثنين، أن أداء البورصة المصرية بأتى ضمن أفضل البورصات فى العالم، وهو مؤشر قوى على النهوض بالاستثمار وانتعاش الحياة الاقتصادية المصرية، متابعًا: "مصر تشهد عصرًا من التقدم والازدهار فى شتى المجالات، تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".



وذكر أن من أسباب ارتفاع مؤشرات أداء الاقتصاد، زيادة الصادرات وعودة السياحة الخارجية، ودخول العملة الصعبة للبلاد، ومن المتوقع زيادة عدد الوفود السياحية خلال الأيام المقبلة، ما يؤدى لزيادة الدخل القومى من العملة الصعبة.