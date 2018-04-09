محمد سلامة يمنح أبطال «رحيم» إجازة للاحتفال بشم النسيم

منح المخرج محمد سلامة، فريق عمل مسلسله "رحيم"، إجازة يوما واحدًا للاحتفال بشم النسيم.



وانتهي سلامة من عدد كبير من مشاهد المسلسل، بجانب تنفيذ عدد من المشاهد الصعبة، منها مشاهد يتم تصويرها لأول مرة في الدراما المصرية.



"رحيم" يعتبر أولى تجارب المخرج محمد سلامة في الدراما التليفزيونية، بعد تقديمه عددا من المشاريع اللافتة منها فيلم "الأسطورة 69".



ويشارك في بطولة "رحيم" النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وحسن حسني وصبري فواز وإيهاب فهمي ودينا، وإنتاج فنون مصر.