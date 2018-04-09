فيتنام تبني خطا للسكة الحديد فائقة السرعة لربطها بالصين

أعلنت فيتنام، اليوم، خططا لبناء خط جديد للسكك الحديدية فائقة السرعة يصل العاصمة الفيتنامية هانوي بالحدود الشمالية مع الصين لتعزيز التجارة بين البلدين.



وأوضحت وكالة أنباء فيتنام، أن الخطط تتضمن إنشاء خط سكة حديد بطول 391 كيلو مترا يربط بين مدينة هاي فونج وهانوي ومقاطعة لاو كاي في شمال فيتنام، ويبلغ متوسط سرعة قطار الركاب 160 كيلومترا في الساعة، بينما تبلغ سرعة قطار البضائع 90 كيلومترا في الساعة.



وقال نائب وزير النقل الفيتنامي نجوين نجوك دونج، خلال الاجتماع الأخير حول التخطيط للسكك الحديدية الجديدة، إن الخط الجديد سيلعب دورا رئيسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي يمر خلالها.



وأضاف نجوين أنه من المتوقع أن يحسن أيضا التواصل والنقل الدولي والنشاط التجاري لفيتنام وخاصة مع الصين، موضحا أن هذه السكك الحديدية ستنقل المزيد من الصادرات الفيتنامية للصين وقد تنتقل منها لوسط آسيا أو أوروبا، والعكس كذلك.



وأكد أن وزارة النقل الفيتنامية تفاوضت مع الصين لإنهاء خطط السكك الحديدية التي تربط الجانبين حتى يتم البدء في تشييدها في أقرب وقت ممكن.