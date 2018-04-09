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الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:47 م

مواصفات هاتف «دوجي ميكس 4» الجديد

هاتف «دوجي ميكس4
هاتف «دوجي ميكس4
وكالات
dostor.org/2122683

انتشرت مواصفات إصدار مرتقب من الهاتف دوجي، ويبلغ حجم الهاتف "Doogee Mix 4" الجديد 5.99 بوصة، ويتميز بشاشة منزلقة أنيقة يمكن سحبها لتظهر خلفها الكاميرا الأمامية للهاتف، وكذلك حساس الضوء والسماعات الأمامية، وفقًا لما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الإثنين.

ويتسم تصميم دوجي الحديث بالأناقة والذكاء، حيث تغلب على مشكلة الحاجة لعمل حواف عريضة للهاتف أو اقتطاع مساحة من الشاشة تكفي لوضع الكاميرا والحساسات التي تتوفر في الهواتف الحديثة.

وتشبه تقنية انزلاق الشاشة في، دوجي ميكس 4، لتلك الموجودة بالهاتف "HTC 7 Surround" والتي استخدمت منزلق لإخفاء السماعات، وتحيط بشاشة دوجي ميكس 4 حافة رقيقة ليبلغ نسبة الشاشة إلى إجمالي حجم الهاتف 97%.

ويشبه حجم الشاشة لهاتف سامسونج "جالاكسي إس 9"، كما أنه تظهر على الشاشة علامة بصمة إصبع وهو ما يجعلنا نتوقع أن يضم خط الإنتاج الجديد للهاتف ماسحا ضوئيا مدمج بالشاشة لبصمة الأصابع إلى جانب أن حركة تحريك الشاشة وإعادتها إلى موضعها مريحة للغاية، كما أن الهاتف يُعد سميك نسبيًا، نظرًا لكونه يتكون من طبقتان ويبلغ سمكه 11 مل.

ومن المقرر أن يتم إصدار الهاتف، في ديسمبر القادم، أي بعد ستة شهور من الإصدار المرتقب للهاتف Mix 3 في شهر يونيو.

يُذكر أن شركة دوجي ليست الوحيدة التي عادت إلى استخدام الهواتف المنزلقة، فقد كشفت شركة "HMD"، في وقت سابق من العام الجارى، عن إصدار جديد من هاتف نوكيا الجديد 8110 والذي يكشف فيه المنزلق عن لوحة المفاتيح.

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