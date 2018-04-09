«أرامكو» السعودية توقع 8 اتفاقيات مع شركات فرنسية بـ10 مليارات دولار

أكد رئيس شركة أرامكو السعودية للنفط، اليوم، أن المملكة بصدد توقيع 8 اتفاقيات غدا مع شركات فرنسية بقيمة 10 مليارات دولار، وفقًا لما ذكرته "العربية. نت" في نبأ عاجل لها.



كان مصدر في قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أكد أن محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أسست تفاهما شخصيا بينهما، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على إصدار وثيقة استراتيجية قريبًا.



وأضاف المصدر أن ماكرون أكد لمحمد بن سلمان أن السعودية حليفة لفرنسا، وأن الرئيس الفرنسي سيزور السعودية قبل نهاية العام الحالي.