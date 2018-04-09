الألومنيوم يصل لأعلى مستوى في شهر بعد العقوبات الأمريكية

صعد سعر الألومنيوم لأعلى مستوى، في أكثر من شهر خلال تعاملات اليوم الإثنين، بدعم فرض عقوبات أمريكية على شركة «روسل»، وهي أحد أكبر منتجي المعدن حول العالم.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قررت، في نهاية الأسبوع الماضي، فرض عقوبات ضد شخصيات روسية نتيجة التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة لعام 2016.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه سيتم معاقبة 7 أثرياء روس، و12 شركة، إضافة إلى 17 من كبار المسئولين الحكوميين، لتورطهم في مجموعة من الأنشطة الخبيثة حول العالم.



وبحلول الساعة 1:24 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر الألومنيوم في بورصة «لندن» بأكثر من 5.4% ليصل إلى 2118 دولارا للطن.



وكان سعر المعدن قد وصل إلى مستوى 2144 دولارا للطن في وقت سابق من التداولات، وهو أعلى مستوى منذ تعاملات 7 مارس الماضي.



وشهد الألومنيوم مكاسب تبلغ حوالي 7% في قيمته، منذ الإعلان عن العقوبات يوم الجمعة الماضي.



وفي الشهر الماضي، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، قدرها 25% و10% على الترتيب، مع إعفاء عدد من الدول مثل المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، لكن روسيا لم يشملها قرار الإعفاء.



وبلغ إنتاج شركة «روسل» حوالي 3.7 مليون طن من الألومنيوم في العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي الإنتاج العالمي.