ارتفاع الأسهم الأمريكية بالمستهل مع هدوء المخاوف التجارية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في بداية تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع هدوء نسبي للمخاوف التجارية بين واشنطن وبكين.



وشهدت «وول ستريت» دعما من ارتفاع أسهم التكنولوجيا خاصة «آبل»، و«أمازون»، وفي ظل تصريحات الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بأنه والرئيس الصيني سيظلان أصدقاء بغض النظر عما يحدث في نزاعهما التجاري.



وقال ترامب، عبر «تويتر»، إن الصين ستقوم بإنهاء الحواجز التجارية لأنه الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، وستصبح الضرائب متبادلة، لكن سيبقى هناك مستقبل عظيم لكلا البلدين.



وبحلول الساعة 1:38 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي، بنسبة 0.7%، ليصل إلى 24108.9 نقطة، بعد خسائر حادة يوم الجمعة الماضي.



وصعد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.6% ليسجل 2619.8 نقطة، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.8% ليصل إلى 6970.9 نقطة.